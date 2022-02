Munch - S02 E04 - Une mère courage

Munch se retrouve complice d’une évasion à la prison de femmes : Lise, caissière dans un supermarché, tombée pour vol, s’est fait la belle pour faire la lumière sur le suicide suspect de son mari Pierrick. Munch et son équipe enchaîneront fric frac à l’institut médico-légal et enquête dans les stocks du supermarché pour comprendre ce qui est arrivé au malheureux père de famille. Tandis que le passé de Munch ressurgit et que l’on découvre enfin qui est le petit garçon dont la photo est posée sur son bureau...