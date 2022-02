Munch - S02 E05 - A couteaux tirés

Quand une Chef étoilée appelle Munch au secours, en pleine nuit, alors qu’elle vient de découvrir le cadavre de son second sur le carrelage de la cuisine du grand restaurant, c’est le début d’une affaire qui risque de remuer Munch plus que de raison. Pour aider sa cliente, elle n’hésite pas à saboter la scène de crime, et infiltre Gaspard à la plonge du restaurant gastronomique....