Munch - S02 E06 - Meurtre 2.0

Le Procureur Tillier en personne demande à Munch de défendre son demi-frère Stéphane, accusé du meurtre de sa meilleure amie, une blogueuse beauté star sur le web. Pour protéger Stéphane et tenter de lui éviter la prison, Munch et son équipe n’hésiteront pas à s’infiltrer dans le business de la beauté. De son côté, Munch retrouve enfin Joseph, son ex beau-fils qu’elle ne l’a pas vu depuis ses dix ans, et qui a besoin d’elle...