Munch - S02 E06 - Meurtre 2.0

Le procureur Tillier en personne demande à Munch de défendre son demi-frère, Stéphane, accusé du meurtre de sa meilleure amie, une blogueuse beauté star sur le web. Pour protéger Stéphane et tenter de lui éviter la prison, Munch et son équipe n’hésiteront pas à s’infiltrer dans le business de la beauté. De son côté, Munch retrouve enfin Joseph, son ex-beau-fils qu’elle ne l’a pas vu depuis ses 10 ans, et qui a besoin d’elle...