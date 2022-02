Munch - S02 E08 - Pot de terre contre pot de fer

Joseph, le fils adoptif de Munch, est arrêté et placé en garde à vue. Il est suspecté du meurtre de Maître Arnaud Carlier, avocat du laboratoire pharmaceutique contre lequel Bellanger et lui se battaient. Convaincue de son innocence, Munch va se livrer aux combines les plus tordues pour le faire libérer. Mais en creusant le dossier, Munch et Bellanger se heurtent au puissant laboratoire américain, qui entend défendre ses intérêts.