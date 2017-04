Munch : une vraie famille est née  

Retour au tribunal pour Munch (Isabelle Nanty)et ses associés. Et quand on dit associés, on parle aussi de Gaspard (Aurélien Wiik) l'ancien Flic, Tom Villa et Lucien Jean-Baptiste. Tous sont heureux de poursuivre l'aventure "Munch" démarrée à l'automne dernier. Lucien Jean-Baptiste le dit lui-même : "une vraie famille est née" et sur le tournage de cette première saison, l'ambiance est au beau fixe. La suite de "Munch" arrive sur TF1 le 15 mai prochain.