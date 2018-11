Les premières minutes de la finale en deux parties de Munch saison 2

Dans certains cas rares, la justice donne raison aux coupables… Sept ans plus tôt, Munch perd un procès où elle défendait une jeune fille victime de viol. Gaël Herpin, le coupable, a été acquitté grâce à l’habileté de son avocat. Une défaite qui a bouleversé l’avocate. Une enquête qui va la rattraper… Une gendarme de police fait appel à ses services pour élucider une affaire non classée. Celle de la disparition de Gwendoline, une adolescente de 13 ans. Cette affaire irrésolue depuis 2014, rappel à Munch le dossier qu’elle avait perdu aux Assises… Le coupable pourrait-être le même. Gaël Herpin est-il l’auteur de cet enlevé ? Comment Munch v-t-elle le coincer ? Pour le savoir, rendez-vous jeudi 29 novembre à 21h sur TF1 et MYTF1.