Les premières minutes inédites de Secret défense

Munch reprend du service ! Appelée en renfort dans une base militaire, l'intrépide avocate va devoir gérer une situation de crise. Persuadée d'être en danger de mort, la caporale Meriem Ghomri a menacé de faire exploser le camp avec plus de 200 tonnes de munitions… En face à face, la jeune femme explique à Munch qu'elle a été victime d'une agression durant son sommeil. Un homme serait entré dans sa chambre et aurait tenté de l'étrangler. Des marques sur son cou justifient ces propos. Meriem, qui connaît Munch, exige que celle-ci la défende. En effet, la militaire risque d'être condamnée pour désertion… Quelqu'un veut-il du mal à Meriem ? Munch va-t-elle retrouvé son assaillant ?