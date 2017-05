Derrière Aurélien Berton se cache le jeune Tom Villa, jeune chroniqueur et pour la première fois comédien ! D'autant plus qu'il entre dans la cour des grands aux côtés d'acteurs de renoms comme Isabelle Nanty et Lucien Jean-Baptiste. L'expérience est donc à la fois extraordinaire et terrifiante pour lui, comme il l'explique dans cette session Facebook Live.