I love you coiffure (Partie 2)

Les plus grands sketchs de Muriel Robin prennent vie dans une fiction événement unique en son genre, réalisée et interprétée par Muriel Robin, avec la participation d'une cinquantaine de personnalités prestigieuses venues partager à ses côtés l'affiche le temps d'un rôle ! "Le salon de coiffure", "L'addition", "Le mariage", "La réunion de chantier", "La veste", "Le répondeur", "Sacha"… Ces sketchs que nous connaissons par cœur sous la forme de one-woman show sont adaptés dans une seule et même fiction et mis en scène dans des décors naturels où de nombreux personnages secondaires en chair et en os donnent la réplique à Muriel Robin.