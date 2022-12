Muriel Robin – Et pof !

Dans ce spectacle, capté au Zenith de Nantes le 2 février 2022, Muriel Robin reprend ses sketchs cultes.Depuis plus de 30 ans nous vivons avec ses sketchs. L’addition, Le noir, La réunion de chantier et tant d’autres… Ils ont accompagné nos vies, marqué notre quotidien, ils font partie de notre mémoire, de notre histoire collective, de notre jeunesse. Les répliques sont cultes, les expressions incontournables, indissociables d’une époque qui continue de vivre en nous. Qui n’a pas rêvé de remonter le temps ? De retrouver ces instants qui nous ont rendu si heureux ? Muriel Robin nous fait ce cadeau fou… l’espace d’une soirée exceptionnelle, elle reprend ses sketchs cultes !Le passé et le présent vont danser ensemble en une grande fête de la joie pour célébrer notre si belle histoire commune. Et Pof ! Un spectacle à ne surtout pas manquer !