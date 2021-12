Mystère en eaux troubles

Séries & Fictions ・ Dès le 30 déc sur TF1

Dans le comté rural de Cumbria, focus sur trois mères de famille aux prises avec les difficultés de leur quotidien. Maman de trois enfants, Lisa Kallisto, complètement désorganisée, mène une vie effrenée, guère aidée par un mari chauffeur de taxi qui travaille jour et nuit. Physiothérapeute, Roz Toovey, financièrement ruinée à cause des dettes de son conjoint, se voit proposer une opportunité de changer la donne. Quant à Kate Riverty, riche, séduisante et entourée d'une famille parfaite, elle semble tout avoir. Les apparences seraient-elles trompeuses ? Mini-série entre secrets, querelles et mensonges