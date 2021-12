Mystère en eaux troubles - Episode 3

Joanne vient arrêter Guy pour l'agression violente de Nelson Carter, le jeune garçon qu'il soupçonnait d'avoir eu une relation avec sa fille, Lucinda. Il avoue l'avoir frappée et Joanne tente de savoir s'il a pu être violent avec ses enfants et ainsi causer la fugue de Lucinda. Quand il est libéré de sa garde à vue, Kate tente désespérément de séduire à nouveau son mari en lui affirmant qu'il a agi en bon père en frappant le jeune homme pour protéger sa famille. Lisa renoue avec son vieux rêve de devenir vétérinaire et pense à reprendre ses études pour quitter cette vie qui ne lui convient plus. Son mari, Joe, ne lui apporte pas le soutien qu'elle espérait. Elle avoue à Roz qu'elle a couché avec Adam. Celle-ci lui conseille de ne rien dire à Joe. En apportant ses chiens que Lisa doit garder, Adam lui fait à nouveau des avances. Elle le rappelle le soir même pour lui demander de ne plus interférer dans sa vie. Winston demande Roz en mariage. Celle-ci refuse pour l'instant, arguant qu'il doit encore progresser dans sa thérapie. Puis le soir venu, touchée par les efforts de Winston, elle accepte. Le lendemain, Winston trouve par accident l'argent que Roz avait obtenu de Scott et qu'elle gardait de côté pour les dépenses de la famille et le perd au jeu.