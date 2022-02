Mystère en eaux troubles - S01 E01

La vie de trois femmes, Kate, Lisa et Roz va être bousculée par différents évènements. Lors d'une promenade en bateau sur un lac, le fils de Lisa, Sam, tombe à l'eau. Son ami Fergus, le fils de Kate, semble l'avoir poussé. Kate apprend à Lisa que Sam se moque de Fergus à l'école en l'appelant le Cyclope, car celui-ci porte un cache-œil. Roz est kinésithérapeute. Elle se trouve dans une situation compliquée financièrement à cause de son mari, joueur compulsif. Un de ses patients, Scott, lui fait des avances et lui propose de la rémunérer pour coucher avec lui. Elle réfléchit à la proposition qu'elle finit par accepter. Au cours d'un dîner chez Kate et Guy, Lisa couche avec Adam, le beau-frère de Kate. Quelqu'un les surprend. Puis on apprend que Lucinda, la fille de Kate et Guy, a disparu. Lisa devait aller la chercher à la sortie de l'école mais a oublié. Elle se rend chez Kate pour s'excuser et fait face à l'hostilité de la famille.