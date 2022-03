Mystère en eaux troubles - S01 E02

Dans le comté rural de Cumbria, trois mères de famille sont aux prises avec les difficultés de leur quotidien. Mère de trois enfants, Lisa Kallisto, complètement désorganisée, mène une vie effrénée, sans que son mari chauffeur de taxi qui travaille jour et nuit puisse vraiment l’aider. Kinésithérapeute, Roz Toovey, financièrement ruinée à cause des dettes de son conjoint, fait ce qu’elle peut pour que sa fille Abby et elle puissent garder un toit au-dessus de leurs têtes. Elle accepte la proposition pour le moins scabreuse de Scott Wayne, un de ses clients pour pouvoir régler ses dettes. Quant à Kate Riverty, riche, séduisante et entourée d'une famille parfaite, elle semble tout avoir. Leur fille Lucinda a disparue et personne n’a de ses nouvelles. Lisa, qui était censée aller la chercher après les cours se sent coupable et propose son aide aux Riverty qui l’envoient promener. Kate Riverty profite de cette disparition pour tenter de se rapprocher de son Mary, Guy.