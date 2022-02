Mystère en eaux troubles - S01 E04

En emmenant son fils à sa sortie scolaire, Lisa aperçoit Kate et Lucinda. Celle-ci n'a donc pas disparu et Kate ment. Lors de la sortie scolaire, une journée escalade / accrobranche, Kate pousse son fils Fergus à tout de même grimper contre son gré. Celui-ci panique et chute et accuse une nouvelle fois Sam de l'avoir poussé. Cette fois-ci, Sam convainc sa mère que c'est bien Fergus qui l'a poussé et non l'inverse. Lisa annonce à Kate qu'elle l'a vue avec Lucinda et qu'elle sait qu'elle ment. Mais Kate prétexte un malaise de Fergus pour couper court à la conversation. Fergus est emmené à l'hôpital. Dans la cafétéria de l'hôpital, Lisa et Kate s'explique. Kate avoue qu'elle a sciemment menti sur la disparition de Lucinda pour tenter de récupérer son mari, en pariant sur le rapprochement qu'occasionnerait la disparition de leur fille. Lisa ne peut garder ce secret et lui dit qu'elle en informera la police. Mais Kate rétorque qu'elle est au courant pour elle et Adam. Lucinda les avait surpris dans la salle de bains. Lisa décide d'avouer à Joe qu'elle a couché avec Adam. Joe réagit très mal. Joanne continue son enquête et va mettre la pression à Guy qu'elle soupçonne toujours de lui cacher la vérité. Celui-ci réfute ses allégations. On apprend que la petite amie de Joanne est morte au cours d'une opération de police. Elle a depuis beaucoup de mal à reconstruire sa vie. Wayne demande à Roz si elle peut aller voir un client à domicile ce soir. Il se trouve que le patient, c'est lui, et qu'il veut faire chanter Roz à l'aide de la vidéo compromettante qu'il détient. Suite à son refus de coucher avec lui, il tente de la violer mais n'y parvient pas et s'excuse de ne pas y arriver. Puis, alors que Roz tente de s'enfuir, Wayne l'assomme. Lisa qui pensait annoncer à Guy que sa fille était en vie tombe sur Lucinda en personne, qui vient de rentrer chez elle. Désemparée et abandonnée par son mari, Lisa rentre chez elle.