MYTF1 MAX - Les exclus de mars

Oh le joli programme qu'on vous a réservé ! Cher (futur?) abonné MYTF1 MAX, tenez-vous bien, et préparez votre canapé, car vous allez binger ! - Le Mariage de Carla et Kévin continue à partir du 19 mars à 09h00, - Le premier épisode de la nouvelle saison de Clem est à découvrir avant tout le monde à partir du 21 mars à 21h00 - Les coeurs brisés font leur retour dans la Villa pour une Saison 7 dès le mardi 22 mars Et de nombreux autres avantages vous sont réservés ! Les replay de vos programmes sont disponibles plus longtemps, et sans coupure pub : Welcome back, Mask Singer, Koh-Lanta, The Voice, Clem, Balthazar, on en passe et des meilleures !