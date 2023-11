Bande-annonce 1

Au cinéma le 22 novembre. Fresque spectaculaire, NAPOLEON s’attache à l’ascension et à la chute de l’empereur Napoléon Bonaparte, incarné par l’acteur oscarisé Joaquin Phoenix. Le film retrace la conquête acharnée du pouvoir par Bonaparte à travers le prisme de ses rapports passionnels et tourmentés avec Joséphine, le grand amour de sa vie. Auteur d’épopées mémorables, Ridley Scott évoque le génie militaire ainsi que les stratégies politiques de Napoléon, tout en mettant en scène des séquences de bataille parmi les plus impressionnantes jamais filmées