Naruto Shippuden - S01 E14 - Les Progrès de Naruto

Naruto a recours à son nouveau Rasengan, Odama Rasengan (Rasengan géant) et vient à bout d'Itachi. Gai de son côté, grâce à l'ouverture de six portes de Chakra, parvient à vaincre Kisame. Mais s’agissaient t-ils des vrais Itachi et Kisame?