Naruto Shippuden - S01 E15 - L'Orbe tourbillonnant géant !

Les ninjas qu'ont affronté les deux équipes sont respectivement Yuura et un autre ninja de Suna, métamorphosés par une technique spéciale par le Chef de l'Akatsuki. Chiyo explique à Naruto, Sakura et Kakashi ce qui arrive à l'hôte quand son démon est extrait. L'équipe de Kakashi et celle de Gai reprennent leur chemin vers le repère de l'Akatsuki, mais Naruto est épuisé car il ne maîtrise pas encore son nouveau Rasengan et Gai par l'ouverture des six portes de Chakra. Les deux équipes font une courte pause.