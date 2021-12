Naruto Shippuden - S02 E52 - La Puissance des Uchiwa

Au moment où Sasuke s'apprête à tuer toute l'équipe Yamato, Orochimaru l'arrête et part avec lui. Au village, Tsunade, Jiraya et Kakashi apprennent tout ce qui s'est passé et le stratagème de Danzô. Saï, différent de ce qu'il était avant cette mission redécouvre le sens du mot ami.