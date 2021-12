Naruto Shippuden - S05 E103 - La Barrière à quatre faces

Pendant que le scellage de Sanbi est prêt à commencer, Gozu se sacrifie pour sauver Guren, et se fait terrasser par le Chidori de Kakashi. Tobi et Deidara, quant à eux, prennent des chemins différents et Tobi arrive le premier au lac. De curieux souvenirs refont surface dans la mémoire de Guren.