Naruto Shippuden - S06 E116 - Karin du repaire du sud

Karin explique à ses deux compagnons pourquoi le repaire Nord est si dangereux et redouté. C'est là qu'Orochimaru menait ses expériences sur les sujets les plus dangereux. Elle explique que Jûgo est le porteur original des enzymes utilisées pour le sceau maudit. Pendant ce temps, Naruto et Sakura sont mis au courant de la mort d'Orochimaru et de la volonté de Sasuke de continuer à poursuivre son but sans revenir à Konoha.