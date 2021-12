Naruto Shippuden - S06 E117 - Jûgo du repaire du nord

Après avoir appris que son ami Kimimaro, le seul pouvant le contenir durant ses crises, est mort pour Sasuke, Jûgo accepte de suivre ce dernier et ses compagnons. Sasuke lui promet de l'aider à maîtriser ses pulsions et de le rendre libre et annonce à son équipe son but : tuer Itachi. Il nomme le groupe Hebi. Pendant ce temps, Naruto et Sakura font pression pour partir à la recherche d'Itachi afin de retrouver la trace de Sasuke.