Naruto Shippuden - S06 E138 - Conclusion

Sasuke s'évanouit, son combat contre Itachi terminé. Naruto et les autres ninjas de Konoha veulent le rejoindre, mais Tobi leur barre le chemin. Zetsu vient annoncer la victoire de Sasuke, et les deux ninjas d'Akatsuki disparaissent. Quand Naruto et ses amis arrivent enfin sur place pour récupérer Sasuke, il n'y a plus personne...