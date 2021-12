Naruto Shippuden - S07 E150 - La Technique interdite

Naruto et Utakata mettent en fuite Shiranami. Naruto le poursuit et le neutralise avec l’« Orbe tourbillonnant ». Pendant ce temps, la technique interdite devient incontrôlable et Hotaru s'apprête à faire exploser tout le village et les alentours. Utakata perçoit l'importance qu'il a pour Hotaru et accepte de devenir son maître ...