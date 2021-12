Naruto Shippuden - S08 E152 - Une sombre nouvelle

Naruto pleure la mort de son maître en se remémorant leurs souvenirs. Le temps n'est plus aux pleurs mais à l'action : remis d'aplomb par Iruka et Shikamaru, Naruto va tout faire pour déchiffrer au plus vite le message codé laissé par son mentor…