Naruto Shippuden - S08 E154 - Décryptage

Naruto commence l'entraînement et découvre l'histoire de Jiraya en lisant le premier livre de son maître. Pendant ce temps, Pain et Konan se préparent à partir en direction de Konoha pour capturer Naruto et le reste de l'Akatsuki scelle Hachibi qui se révèle n'être qu'un tentacule transformé.