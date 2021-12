Naruto Shippuden - S08 E155 - La Première épreuve

L'entraînement de Naruto continue : celui-ci fait des progrès et parvient à maîtriser le « mode ermite ». Alors que Taka se repose, Sasuke déclare qu'il n'a plus besoin du pouvoir des bijû et que son nouveau pouvoir lui permettra de détruire Konoha pour de bon. Mais il se rend compte que sa vue est troublée.