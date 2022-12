Naruto Shippuden - S11 E269 - Les Mots tabous

Au quartier général de l'Alliance Ninja, le Raikage explique à Tsunade l’histoire des frères Kinkaku et Ginkaku. Sur le champ de bataille, Darui, secondé par Samui et Atsui, les affronte. les deux frères dégainent quatre des armes de l'Ermite Rikûdo : la corde de la clarté, l'épée des sept étoiles, la gourde pourpre, et l’éventail de feuilles de palme. Atsui et Samui se font rapidement piéger et sceller dans la gourde pourpre. Darui se retrouve en mauvaise posture face au deux frères ...