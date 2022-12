Naruto Shippuden - S12 E282 - Histoire secrète : L'Équipe la plus forte !

Tsunade et le Raikage sont arrivés en face de Naruto et de Killer Bee. Ils les somment d'arrêter et de rester en retrait de la guerre... C'est à ce moment que les souvenirs de l'équipe A-B remontent à la surface.