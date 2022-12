Naruto Shippuden - S13 E321 - Arrivée des renforts

L'habileté des Zetsu blancs à copier les apparences a apporté confusion et méfiance au sein de l'Alliance Shinobi. Naruto arrive enfin et grâce à son pouvoir sensoriel, il aide ses amis à identifier les imposteurs, et change le cours de la bataille.