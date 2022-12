Naruto Shippuden - S13 E326 - Yonbi, le roi des singes !

Kakashi et Gaï arrivent en renfort ! Le combat s'intensifie quand trois des six hôtes réanimés passent en mode Bijû et laissent leurs démons exprimer toute leur puissance, poussant Naruto et Killer Bee dans leurs deniers retranchements ...