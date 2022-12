Naruto Shippuden - S16 E392 - Le véritable cœur

Réincarné dans sa chair et son sang, Madara recouvre ses facultés d’antan et pousse Naruto et les Bijûs dans leurs derniers retranchements... Pire, voilà que Zetsu lui apporte un Rinnegan. Plus rien n’empêchera Madara d’invoquer le démon Hérésiarque et de reprendre sa quête de domination.