Naruto Shippuden - S17 E430 - KILLER BEE FAIT SON SHOW, 2EME VOLET

Killer Bee parvient à convaincre un à un les Réceptacles de rallier sa cause et d’affronter Jûbi pour récupérer la puissance dont ils les a dépossédés. Seuls Yagura et Sanbi restent introuvables, alors que la Lune approche et l’assaut d’Akatsuki se fait imminent...