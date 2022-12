Naruto Shippuden - S20 E499 - Casse-tête

Kakashi doit désigner qui des shinobis de Konoha devra se sacrifier pour assurer les missions et la sécurité du village, et fatalement, manquer les noces de Hinata et de Naruto. Il a beau le retourner dans tous les sens, ce problème semble inextricable…