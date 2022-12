Naruto Shippuden - S20 E500 - Tous nos vœux de bonheur

Le grand jour approche... Hinata et Naruto vont respectivement devenir femme et mari de l'autre. Le projet de Konoha-Maru est sur le point d'être achevé. Iruka est toujours le dernier à manquer à l'appel. Mais le Maître de Naruto semble de plus en plus en proie au doute...