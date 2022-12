Nashville

Séries & Fictions

Suivez la vie et les tragédies d'une superstar de la musique country à Nashville dans le Tennessee.... Rayna Jaymes, 40 ans, l'étoile montante en tête des charts, est une légende la Country. Mais sa popularité commence à décliner. Sa maison de disques l'oblige à faire équipe avec Juliette Barnes en tournée, l'avenir jeune et sexy de la Country, afin de maintenir le soutien de son label à son dernier disque, dont les ventes ont été décevantes. Entre trahison, rivalité et déclin, plongez dans le monde impitoyable de la musique Country... Ce que Hollywood est au cinéma, Nashville l'est à la musique !