Curieuse de nature - A la découverte de la vie humanisée du Magot en grande Kabylie

La curieuse, c’est Myriam, toujours les yeux perdus dans les herbes, les arbres, les fleurs, le ciel et le regard des animaux. Elle nous prend par la main, et nous embarque pour aller décrypter les dizaines d’histoires insolites de la nature. Pour la première fois, Curieuse de Nature sort du territoire français pour aller découvrir la nature de l’extrême nord du continent africain. De déserts pierreux en dunes arides, de forêts de montagne en maquis impénétrables, nous allons cheminer de médinas aux ruelles enchevêtrées en paysages de nature brute dans ce Maghreb des mille et une splendeurs.