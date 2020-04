Une vie de bêtes - S01 Episode 4 : La Vallée des Singes

En immersion, Gérald Ariano va travailler avec les vétérinaires et les soigneurs animaliers qui donnent leur vie aux animaux, pour comprendre et découvrir ces métiers passionnants. Ultra urbain et totalement néophyte, c'est avec une certaine d'ose d'humour et surtout une grande envie d'apprendre, qu'un monde, très différent de son quotidien, va peu à peu se dévoiler à ses yeux. Au travers de ce programme, les téléspectateurs vont découvrir que travailler avec les animaux demande beaucoup de sacrifices.