Naturopolis - Et si Paris se mettait au vert ...

Paris, ville de patrimoine et d'histoire, séduit le visiteur de passage et nourrit la légende. Elle est aujourd'hui l'une des villes les plus denses au monde et aussi l'une des moins vertes de la planète. La communauté scientifique voudrait mettre Paris au vert. Mais dans cet univers de pierre, la nature peut-elle encore se frayer un espace ? Ces conditions d'urbanité extrême condamnent-elles toute biodiversité, qu'elle soit végétale ou animale ? Habitants, mais aussi bâtisseurs, penseurs, scientifiques œuvrent pour ouvrir ici et là de nouveaux chemins à la biodiversité.