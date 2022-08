Naturopolis - New-York, la révolution verte

Jamais autant d’êtres humains n’ont vécu en milieu urbain et jamais la flore et la faune n’ont autant investi la ville. Comment une mégalopole comme New York prépare-t-elle cette mutation qui réintroduit le vivant dans la cité et de quelle façon anticipe-t-elle les enjeux environnementaux du XXIe siècle ? Comment la nature a-t-elle façonné la mégalopole américaine ? Comment la ville l'a-t-elle oubliée ou détruite ? Comment la nature a-t-elle réussi à la rattraper ? Quels sont les hommes qui, au cœur de la cité, ne vivent que pour la nature ? Et pourquoi une ville comme New York ne peut-elle survivre que si elle invente un nouveau pacte avec l’environnement, en acceptant de faire sa révolution « durable » ?