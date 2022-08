Naturopolis - Tokyo, de la mégapole à la ville-jardin

Tokyo, c'est la ville géante, la ville totale qui ne cesse de grandir. Elle a éliminé les espaces naturels et créé son propre climat. Avec 13 millions d'habitants, la métropole est un millefeuille de mondes urbains emboîtés. Et pourtant, au fond d'eux-mêmes, les Tokyoïtes n'ont pas totalement rompu le lien profond et spirituel qui les reliait à la nature. Cette nostalgie est inscrite dans l'histoire de la ville. Les urbanistes, les citoyens, les politiciens s'appuient sur ce lien ancestral pour repenser la ville.