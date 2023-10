Ne le dis à personne : leur combat contre l'inceste

Documentaire • Société

Pendant 4 ans, les caméras de TF1 ont suivi de l'intérieur l'enquête et le procès d'un père de famille accusé d'inceste. Une affaire qui débute en décembre 2018 avec les révélations de Zoé, 7 ans, devant les policiers de la brigade des mineurs de Grasse. La petite fille dénonce des attouchements et des faits de viol de la part de son père. Point de départ d'une enquête qui va révéler que le mis en cause a également violé sa propre sœur et son fils, le demi-frère de Zoé. La parole de la petite fille a permis de faire voler en éclat le lourd secret que portait toute une famille depuis de nombreuses années. En donnant la parole aux victimes, aux enquêteurs de la brigade des mineurs, aux avocats, aux magistrats et aux experts, ce documentaire offre une plongée inédite au cœur d'une affaire emblématique du tabou de l'inceste.