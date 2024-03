Drame • Fiction étrangère

Jane et sa fille Charlotte tentent d’échapper à un homme, Timothy Fast, dans la forêt. Il a kidnappé Jane quand elle était adolescente, l’a violée et lui a fait un enfant, Charlotte. Il finit par les rattraper dans une grange. Il demande Jane de lui rendre sa fille. Jane refuse et Charlotte finit par s’échapper. Elle retrouve la police à l’extérieur ? Vingt ans plus tard, Charlotte et Jane ont changé de nom et s’appellent désormais Casey et Lena. Elles mènent une vie paisible dans une petite ville, où Lena est coiffeuse. Casey, qui termine ses études, apprend qu’elle est acceptée dans un programme d’études en Italie. Elle crie de joie, mais jette la lettre à regrets. Elle ne veut pas quitter la ville afin de rester près de sa mère, pour la protéger d’un éventuel danger.