New Amsterdam - La médecine selon le Dr Max Goodwin débarque le mercredi 27 novembre sur TF1

Bienvenue à New Amsterdam, emblématique hôpital new-yorkais où l’heure du changement a sonné avec l’arrivée de son nouveau directeur…

Et si l’audace était la clé de bien des maux ? A en croire l’idéalisme à toute épreuve du charismatique docteur Goodwin, incarné par Ryan Eggold, tout porte à le croire. Institution historique de Manhattan, l'hôpital public New Amsterdam manque cruellement de moyens financiers et humains. Fraîchement nommé directeur de l'établissement, le docteur Max Goodwin décide de bouleverser l'administration et le mode de fonctionnement de New Amsterdam. Dès son arrivée, il confronte le personnel et opère des changements drastiques... "Je peux vous aider ?" Tels sont les premiers mots du docteur Max Goodwin. Conscient de l’immense tâche qui lui incombe, Max est pourtant fermement décidé à révolutionner les choses dans un lieu qui lui tient particulièrement à cœur.

En hommage à sa petite soeur Luna

En effet, sa sœur Luna et lui sont nés à New Amsterdam. Huit ans plus tard, c’est aussi là que Luna est morte, suite à une infection nosocomiale qui aurait pu être évitée. Voilà pourquoi Max a décidé de vouer sa vie à sauver celles des autres, quitte à tout bouleverser pour arriver à ses fins ! Le jour même de sa prise de fonction, il commence donc par congédier tous les médecins du service de chirurgie cardiaque "qui font passer leurs honoraires avant le bien-être de leurs patients" et à recruter cinquante nouveaux titulaires à la place des internes car ceux-ci ne peuvent pas représenter plus de la moitié du personnel soignant. Il supprime dans la foulée la salle d’attente des urgences afin que les patients soient directement installés dans des chambres et imagine l’implantation d’un marché dans le hall d’accueil ! Pour Goodwin, "impossible" ne peut faire partie du vocabulaire de son équipe et c’est avant tout à chacun de changer… De nombreuses batailles l’attendent, y compris la plus complexe sur le plan personnel : lutter contre le cancer qui le ronge, alors que la naissance de son premier enfant est imminente…

Une équipe efficace

New Amsterdam est portée par le charismatique Ryan Eggold, figure emblématique de la série Blacklist et de son spin-off The Blacklist : Redemption. Il incarne avec conviction Max Goodwin, un médecin idéaliste, brillant, efficace, aux méthodes parfois déroutantes, mais payantes. Il est entouré de l’actrice britannique Freema Agyeman (Sense8, Londres, police judiciaire, Doctor Who…), qui incarne l’oncologue renommée Helen Sharpe, plus habituée aux plateaux de télévision et aux conférences qu’aux consultations à l’hôpital… Janet Montgomery (This Is Us, Black Swan) interprète quant à elle le docteur Lauren Bloom. Jocko Sims (The Last Ship, The Resident, La planète des singes : L’affrontement) Tyler Labine (La planète des singes : les origines) et Anupam Kher (Sense8, Happiness Therapy) complètent ce casting de médecins chevronnés, challengés par Goodwin pour remettre le patient au cœur du processus pour régler les problèmes. Diffusée aux Etats-Unis sur la chaîne NBC depuis l’an dernier, New Amsterdam, dont la première saison compte 22 épisodes, a été reconduite pour une seconde, qui a débuté le 24 septembre outre-Atlantique.

New Amsterdam - Mercredi 27 novembre à 22h50 sur TF1