New Amsterdam - S01 E06 - Hibernatus

L'ensemble de l'équipe se prépare pour le gala de bienfaisance annuel de l'hôpital. L'enjeu est de taille pour Max qui doit absolument lever des fonds. La famille de Frome doit arriver en ville pour une visite et sa fille attend de voir ses grands-parents avec impatience. Sharpe et Kapoor font équipe pour diagnostiquer un père et un fils qui présentent des symptômes similaires étranges. Reynolds s'occupe d'un détenu de Rikers Island, qui affirme être drogué par les gardiens. Malgré sa grossesse difficile, Max fait une révélation importante à Georgia.