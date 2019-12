New Amsterdam - S01 E15 - Sens de l'humour - Premières minutes

Le Pape est en visite à New York et la Sécurité intérieure envahit l'hôpital pour sécuriser les lieux en cas d'hospitalisation du souverain pontife. Suite à un quiproquo, les docteurs Kapoor et Frome sont retenus par un des agents de la Sécurité intérieure. Max essaie de sympathiser avec ses camarades de chimiothérapie, mais il a du mal à accepter leur humour face à la maladie. Reynolds doit aider la famille d'un patient et Lauren est toujours en cure de désintoxication.