Un blizzard sans précédent s'abat sur New York, paralysant toute la ville. Max et son équipe doivent retrousser leurs manches et se serrer les coudes pour protéger les patients, même au péril de leur vie. Les ambulanciers étant bloqués par la neige, Max et son équipe partent sur le terrain. Kapoor brave la tempête pour permettre à un époux de revenir au chevet de sa femme mourante...