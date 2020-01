Après avoir présenté sa petite amie à sa famille, Reynolds prend une grande décision. La grossesse de Georgia se complique dramatiquement et elle doit accoucher sans délai pour sauver le bébé. Grâce à un concours de circonstances, Bloom est à proximité et peut aider Max et Georgia. Un avocat est arrêté pour possession de drogue. Il voit ses espoirs de brillante carrière s'envoler quand il est amené à l'hôpital par les policiers pour une radiographie de son estomac.